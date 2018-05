Tweet no Twitter

Um casal menor de idade foi apreendido suspeito de tráfico de drogas nesta sexta-feira (11/05), em uma residência no bairro Nova Esperança em Peixoto de Azevedo.

A Polícia Militar recebeu uma denuncia informando que em uma residência no referido bairro, um casal menor de idade estariam fazendo a comercialização de entorpecentes e que os mesmos haviam retornado recentemente do município de Sinop com uma grande quantia de drogas.

Diante dessas informações a guarnição realizou rondas próximas à residência, em determinado momento foi visualizado o casal saindo da mesma, com algo de suspeito, logo foi feito a abordagem dos mesmos. Em revista nos suspeitos foram localizadas, uma porção de entorpecente e uma balança de precisão.

Foi feito uma busca no interior da residência, onde foi localizada metade de um tablete de maconha e R$ 845,00 (oitocentos e quarenta e cinco reais) em dinheiro trocado.

Os dois foram detidos e encaminhados à delegacia de Polícia Civil, para as providências necessárias.