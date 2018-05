Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O incidente foi registrado na madrugada deste domingo (06), na rua São Conrado, no residencial Copenhagen.

Segundo uma testemunha, que passava pelo local, as supostas vítimas o chamaram para ajudar a recuperar os produtos que estavam dentro do veículo modelo Astra de dor preta, e haviam sido furtados de uma residência do bairro como notebook, aparelho de tv, brinquedos, calçados e armas airsoft (pressão).

Ainda, de acordo com a testemunha, quando perceberam a presença das vítimas, os bandidos fugiram para uma área de mata e abandonaram o veículo.

Momentos depois, o veículo foi completamente destruído pelo fogo. Ainda não se sabe quem teria ateado fogo no carro.

A Polícia Militar foi acionada, mas, até o momento ninguém foi preso.