Uma carreta carregada de soja pegou fogo na manhã desta sexta-feira (27-04), na BR-163 próximo ao município de Terra Nova do Norte, em uma localidade conhecida como curva da morte.

Segundo informações o motorista teria carregado na Empresa Cargill no município de Sinop e seguia para o porto de Miritituba, no estado do Pará, quando de repente percebeu o fogo nos instalações elétricas do caminhão, ele ainda tentou apagar, outros motoristas que passavam pelo local também pararam prestar ajuda, mas foi impossível controlar as chamas

.

A carreta foi totalmente destruída. Uma investigação deverá apontar as causas do incêndio. O transito apesar de ter se mantido lento, não foi interrompido no local.