A BR-163 ficou totalmente interditada por cerca de 04 horas após um acidente nesta terça-feira (06-03), nas proximidades da Comunidade Sexta-Agrovila no município de Terra Nova do Norte.

Segundo informações era por volta das 15h30min quando uma carreta carregada de soja que seguia sentido Porto de Mirituba no Pará teria tentado desviar de um buraco na pista, vindo a perder o controle da direção e tombando.

Não houve vítimas, o condutor teve apenas algumas escoriações leves, mas o Soja ficou esparramado na pista, ocasionando um congestionamento de muitos quilômetros. A rodovia só foi liberada no início da noite.

A PRF esteve no local registrando o acidente e controlando a movimentação no local. Nossa equipe não teve acesso a identidade do condutor.