A rodovia MT-322 que liga Matupá a União do Norte é estadual, por ela trafegam diariamente milhares de veículos, condutores que precisam realizar verdadeiros malabarismos para desviar dos buracos, o que nem sempre é possível, devido a quantidade de buracos que se formaram ao longo da rodovia.

Para ameninar a situação e evitar acidentes, à empresa Grupo Bom Futuro resolveu realizar o trabalho paliativo de restauração da rodovia.

Um trabalho totalmente independente, sem nenhum recurso do governo do estado, seu Rudival Costa gerente geral da Fazenda São José Bom Futuro relatou que é pela 322 que todos os dias os funcionários precisam transitar para poder chegar aos seus trabalhos, assim também como o transporte do ônibus escolar, pois muitas crianças, filhos de funcionários se deslocam para a cidade para estudarem, daí a iniciativa da empresa em tampar os buracos, além dos demais motoristas que todos os dias arriscam suas vidas na rodovia que está praticamente intrafegável.

Os trabalhos tiveram inicio nesta quinta-feira (17-05), ao todo mais de 30 quilômetros serão recuperados pela empresa.