Foi preso em flagrante por tráfico de drogas Tiago Gomes da Silva, de 23 anos, às 18h30 desta quarta-feira (25), no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Cuiabá.

Quando viu a Polícia Militar, acionada anonimamente por moradores, ele saiu correndo para dentro da casa, onde mora com o pai, tentou escapar pulando o muro dos fundos, mas caiu e resistiu à prisão.

No boletim da ocorrência, consta que a PM o identificou pela camisa do Corinthians e calça jeas. Após a prisão, encontrou com ele 11 trouxinhas de cocaína, pronta para venda, R$ 137, trocados, e no quarto havia um aparato para o preparo do entorpecente, como balança digital, éter, linha, tesoura e outros apetrechos.

O traficante foi entregue à Central de Flagrantes da capital, com escoriações. Os militares que atenderam à ocorrência alegaram que ele machucou porque resistiu à prisão. Quanto à marca de roxo no olho, ele teria machucado quando caiu do muro.

O rapaz já usa tornozeleira eletrônica por tráfico. O pai dele, que é mecânico, afirma que já tentou de tudo para o filho mudar de vida. Ele autorizou a vistoria na casa, mas se disse chateado porque os militares quebraram o portão e a porta do quarto. “Iam quebrar minha casa toda e eu não podia fazer nada. Acho isso abuso de autoridade. Pode prender meu filho, errar ele errou, como eu vou fazer para colocar as coisas na cabeça dele? Não sei mais o que fazer, mas a polícia não precisava quebrar minha casa”, reclama.

Tiago é órfão de mãe, criado pelo pai. “Tenho outras 2 filhas, que não dão problema, mas ele sim”, reconhece o mecânico.

Ele não soube informar se o filho já passou por audiência de custódia e foi para o sistema prisional. Se isso acontecer, não será a primeira vez que enfrenta a cadeia por tráfico.