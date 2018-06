Porém, faltando uma rodada para o fim da fase inicial, só há uma certeza para os dois países: nada está definido. Mas quais são as chances do duelo que ficou marcado pelo 7 a 1, no Mundial de 2014, acontecer logo na próxima fase? O GloboEsporte.com te responde!

LÁ VÊM ELES DE NOVO?

O Brasil encerra a fase de grupos contra a Sérvia, na quarta-feira, às 15h (horário de Brasília) e já vai saber quais são os possíveis adversários das oitavas. Afinal, às 11h, a Alemanha decide sua vida contra a Coreia do Sul. Para que o encontro aconteça, é preciso que uma seja líder e a outra vice de sua chave.

As combinações são muitas, mas, de acordo com o matemático Tristão Garcia, os alemães aparecem com maior probabilidade de encarar a Seleção de Tite.

ALEMANHA: 44%

MÉXICO: 22%

SUÉCIA: 15%

COREIA DO SUL: 5%

O cenário mais crítico, que aparece com 14% entre as probabilidades, é do Brasil sequer avançar para o mata-mata do Mundial.

Brasileiros pedem apenas uma coisa para a Seleção (Foto: Ag Estado)

Veja abaixo o que precisa acontecer para que Brasil e Alemanha se enfrentem nas oitavas de final. Os critérios de desempate, nesta ordem: saldo de gols, gols marcados, confronto direto, fair play e sorteio.

BRASIL NAS OITAVAS

Brasil terminando como primeiro do grupo

Em caso de vitória contra a Sérvia , o Brasil fica em primeiro no Grupo E se a Suíça não vencer a Costa Rica, ou ainda se os suíços vencerem pela mesma margem de gols do Brasil (Brasil 1×0 Sérvia e Suíça 1×0 Costa Rica, por exemplo).

Em caso de empate, o Brasil precisa torcer para que a Suíça não vença a Costa Rica.

Brasil terminando como segundo do grupo

Caso o Brasil vença a Sérvia , a Suíça pode ultrapassar o Brasil se bater a Costa Rica por uma diferença maior (Brasil 1×0 Sérvia e Suíça 2×0 Costa Rica, por exemplo).

Em caso de empate , qualquer vitória da Suíça deixa o Brasil em segundo.

Se o Brasil perder para a Sérvia, precisa que a Suíça seja derrotada por diferença maior ou igual de gols. Se os suíços perderem por um gol a menos de vantagem, a decisão vai para os cartões e pode até chegar ao sorteio.

Neymar e Coutinho são duas das principais peça da Seleção de Tite (Foto: Reuters)

Em uma decisão nos cartões, o Brasil levaria, ao menos por enquanto, vantagem em relação aos suíços. A Fifa atribui um critério para cada cartão levado – uma espécie de “ranqueamento de fair play”. Tomar um cartão amarelo, por exemplo, tira um ponto nesse ranking. A equipe que tiver menos deduções nessa contagem fica a frente das outras nesse critério de desempate. Veja as pontuações abaixo:

Ação Perda no ranking Cartão amarelo -1 Vermelho após dois amarelos -3 Vermelho direto -4 Cartão amarelo e depois vermelho direto -5

Como Brasil e Suíça não tomaram cartões vermelhos, a Seleção ficaria à frente nesse critério de desempate por ter recebido um cartão amarelo a menos (4 a 3). Porém, esses números podem e devem mudar na última rodada.

ALEMANHA NAS OITAVAS

A situação do grupo da Alemanha é ainda mais complexa que a do grupo do Brasil. México e Suécia também chegam a última rodada com chances de classificação. Cada gol marcado nas duas partidas deve fazer diferença no posicionamento final das seleções. Confira:

Alemanha terminando como primeira do grupo

A única chance alemã de terminar na liderança é vencer a Coreia e torcer por uma vitória da Suécia contra o México. Além disso, a margem de gols da Alemanha precisa ser maior que a da Suécia (Alemanha 2×0 Coreia e Suécia 1×0 México, por exemplo).

Alemanha terminando em segundo no grupo

Se a Alemanha vencer e a Suécia não bater o México , os alemães ficam na segunda colocação.

Caso Alemanha e Suécia vençam , a Alemanha tem duas possibilidades de ficar em segundo. A primeira é garantida, caso a Suécia consiga uma margem maior que a alemã.

Porém, se as duas seleções vencerem seus jogos pela mesma margem de gols, a decisão vai para o confronto direto entre México, Suécia e Coreia do Sul, visto que as três terminariam com o mesmo saldo de gols e gols pró.

Joachim Löw e Toni Kroos são remanescentes do 7 a 1 (Foto: Reuters/Michael Dalder)

Nesse último caso, seriam contabilizadas as partidas das três seleções entre si, sem levar em conta os jogos contra a Coreia do Sul – como se tivesse sido criado um novo grupo com três seleções. O problema é que, ainda assim, as equipes podem empatar em todos os critérios. Desta forma, mais uma vez os cartões voltariam a dar as caras.