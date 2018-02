Tweet no Twitter

O Ministro anunciou que ficará afastado da política em 2018 e não disputará nenhum cargo. A decisão, segundo Maggi não foi tomada de forma repentina.

O ministro da Agricultura, senador Blairo Maggi, do Partido Progressista (PP), anunciou na manhã desta segunda-feira (26), no auditório da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), que está se afastando da política e que não disputará as eleições em 2018 “para nenhum cargo”.

O comunicado foi realizado em uma coletiva de imprensa para jornalistas, aliados partidários e demais que estavam presentes na sede da AMM.

Em seu pronunciamento, relatou que a decisão de pausar sua participação na política em 2018 não foi tomada de forma repentina, tudo já vem sido pensado, articulado e analisado por um bom tempo.

“As lideranças que aqui estão presentes sabem que eu venho colocando esse grau de dificuldade que eu teria de continuar na política em função de tudo que eu já vivi”, argumentou Magi.

De acordo com o ministro, os 16 anos de cumprimento de agenda pública, foi um fator determinante na sua decisão para se afastar neste momento dos trabalhos na esfera política.

“É uma agenda pública, não é uma agenda do Blairo, da família, é preciso estar permanentemente à disposição para as agendas que vão surgindo ao longo deste período e você tem que cumprir”, relatou o ministro.

O ministro ressaltou ainda, que há um ano, teria relato sua decisão ao Presidente da República Michel Temer, sobre uma possível possibilidade de não disputar o pleito eleitoral deste ano e que este relato de decisão teria sido reforçado de forma mais precisa em janeiro de 2018.

“Para mim seria muito bom sua permanência até o final do meu mandato como Ministro da Agriculta”, teria dito o atual presidente do Brasil.

No passado Blairo teria anunciado a decisão e voltado atrás, desta vez foi categorizado veementemente durante seu pronunciamento de que sua escolha não será revogada. “Minha decisão é definitiva, não vou e não quero voltar atrás e pretendendo efetivamente seguir nessa decisão”.

Estudar inglês

O ministro afirmou que deixará o Brasil depois da política para estudar, pois durante o os trabalhos é complicado não consegui se comunicar com outras pessoas sobre negócios.

Processos contra ele

Questionado varias vezes sobre sua saída, Blairo reafirmou que estaria deixando pelo fato de não ter vida social para família e outros negócios, de viver em função de agenda política. E que o motivo de sua saída não tem relações com os mais de 20 processos contra ele que tramita nas esferas do da Justiça Federal que não fazem parte discussão política, são partes da “discussão” jurídica e que perder o foro privilegiado não causa medo algum.

“Se tivesse receio de perder o foro, disputaria as eleições, mas optei por não fazer isso”, relatou.

Com a saída da política, Blairo ainda permanece filiado no partido político Progressista, e não pretende discutir questões políticas e que não quer participar de decisões e apoios.

FONTE: Carlos Celestino