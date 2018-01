Tweet no Twitter

O big rider português Hugo Vau pode ter surfado a maior onda da história na Praia do Norte, em Nazaré, onde, em 2011, o americano Garrett McNamara estabeleceu o recorde com uma bomba de 23.8 metros. O swell da última quarta-feira (17) quebrou gigante e contou ainda com surfistas como a brasileira Maya Gabeira, Sebastian Steudtner, Axi Muniain, Alex Botelho, Eric Rebiere e Justine Dupont.

Rebocado pelo amigo Alex Botelho e com o brasileiro Marcelo Luna fazendo a segurança aquática, Vau surfou a bomba do dia e impressionou o mundo do surfe. O vídeo da potencial onda-recorde foi publicado na página de Jorge Leal, membro da equipe de Vau e que, além de filmar, avisou o amigo sobre a ondulação que se aproximava.

– Hoje vi provavelmente a maior onda surfada em Nazaré por @hugovau no maior swell da história – escreveu Leal na descrição do vídeo.

– Acredite ou não, meu irmão de outra mãe Hugo Vau está nessa onda. Agradecimentos ao piloto Alex Botelho e ao segurança Marcelo Luna. Não posso realmente dizer o que está acontecendo no vídeo, o que torna ainda mais ameaçador e incrível que alguém esteja dropando esse monstro. Se alguém investiu seu tempo em Nazaré e merece essa bomba, é Hugo – postou o big rider americano Garrett McNamara, detentor do atual recorde.

Em entrevista ao canal portugês de televisão, SIC, o português Hugo Vau disse que ter surfado a onda foi uma história de persistência e de trabalho de equipe.

– Estivemos sozinhos cerca de três horas na praia do Norte devido às condições adversas – contou Vau, que revelou ter tentado entrar em cinco ou seis ondas antes de surfar a maior do dia.

– É muito grande. Muitos surfistas que têm muitos anos de experiência na praia do Norte já me disseram que foi a maior onda já vista por lá – contou Vau, que considerou ser “irrelevante” o tamanho da onda.

– O que interessa é que a pessoa vá para a água, se divirta e saia de lá vivo. Infelizmente ainda não há um método científico. A medição é feita com base no tamanho do surfista em relação à onda – disse.