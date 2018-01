Tweet no Twitter

O fato aconteceu na manhã desta segunda-feira (22), na rua Benedito Nogueira, no Boa Esperança. De acordo com informações do boletim de ocorrência um bebê recém-nascido acabou falecendo após uma convulsão.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por familiares que informaram sobre o ocorrido.

Um cabo do Corpo de Bombeiros passou os primeiros procedimentos por telefone aos pais e solicitou que a viatura se deslocasse com urgência ao local. Mas infelizmente a criança não resistiu vindo a óbito nos braços dos pais.

A Perícia Técnica esteve presente no local.