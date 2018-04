Tweet no Twitter

O presidente da Associação Mato-grossense de Magistrados (AMAM) enviou nesta segunda-feira uma nota de repúdio à imprensa contra notícias sobre a juíza Anna Paula Gomes Freitas, da comarca de Tangará da Serra, acusada de tirar selfs durante audiências para diminuir advogados.

Segundo a nota, as notícias sobre a magistrada seriam tendenciosas e injustificáveis. As imagens publicadas teriam sido tiradas das redes sociais de Anna Paula e descontextualizadas.

Na época que o caso foi levantado, a Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (CGJ-MT) confirmou à imprnsa que iria investigar o caso da juíza Anna Paula Gomes Freitas. Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MT),lamentaram a “brincadeira”.

confira a nota:

NOTA DE REPÚDIO

A AMAM — Associação Mato-grossense de Magistrados — entidade classista dos juízes e desembargadores do Estado de Mato Grosso, nos estritos limites da livre manifestação de pensamento e no exercício do seu mister sócio-político e associativo, tendo em vista a injustificável proliferação de notícias mentirosas e tendenciosas a envolver o nome da magistrada Anna Paula Gomes Freitas, da Comarca de Tangará da Serra , vem a público apresentar Nota de Repúdio nos seguintes termos:

1. A magistrada já se explicou e se retratou sobre o incidente matriz de toda a celeuma envolvendo sua pessoa, para tanto se utilizando dos meios de comunicação donde foram extraídas as informações primeiras, no caso, as redes sociais de uso geral.

2. A má-fé ou os interesses “não republicanos”, universalizados através de recorrentes publicações em sites de notícias de fotos e postagens antigas da magistrada em redes sociais, não estão colaborando para a prevalência da verdade e muito menos fazendo justiça à grandeza de caráter e humildade da magistrada ao reconhecer seu erro.

3. Destaca-se que os potenciais excessos, com conotação de injúria e/ou difamação, serão passiveis de averiguação e reclamação perante os canais constitucionais e legais colocados à disposição de qualquer cidadão da República.

4. A AMAM – Associação Mato-grossense de Magistrados enaltece a fortaleza de caráter da magistrada e sua coragem e humildade e ao mesmo tempo se solidariza a ela contra esses ataques mentirosos e contra a proliferação irresponsável de fake news usando seu nome.

Cuiabá (MT), 16 de abril de 2018

José Arimatéa Neves Costa

Presidente da AMAM