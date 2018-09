Tweet no Twitter

Registros foram julgados pelo Tribunal Regional Eleitoral nestas terça e quarta, com aprovação de sua respectivas coligações.

Arthur Nogueira (Rede) e Wellington Fagundes (PR) são primeiros candidatos ao governo oficialmente. Seus registros de candidaturas foram aprovados pela Justiça Eleitoral.

O pedido de Arthur Nogueira foi deferido pela juíza Vanessa Curti Perenha Gasques, nesta terça-feira (4), em disputa na coligação Redefinindo Mato Grosso composta Rede e PPL. A juíza eleitoral diz em seu despacho que ele está quite judicialmente, sem qualquer condenação criminal.

“Verifico que as informações trazidas são suficientes para conferir-lhe as condições de elegibilidade e ausência de inelegibilidades, na esteira do parecer da Douta Procuradoria”, diz trecho da decisão monocrática.

O republicano Wellington Fagundes teve seu pedido aprovado nesta quarta-feira (5) pelo juiz Antônio Veloso Peleja Junior. Wellington concorre na coligação A Força da União composta por dez siglas (PRB, PP, PT, PTB, Podemos, PR, PMN, PV, PC do B e Pros).