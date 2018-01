QUARTO DO MICHELZINHO – “Galerinha, dá um like na reforma da Previdência!” Foi com esse discurso moderno, voltado ao público jovem, que o presidente Michel Temer apareceu no vídeo de estreia do seu canal no Youtube. Intitulado “Explica-los-ei”, o canal mira a faixa etária entre 12 e 17 anos, público que não foi atingido pela turnê recente do presidente por programas de televisão. “Ele tem se dedicado dia e crepúsculo a essa atividade”, afirmou o marqueteiro e influenciador digital El Siño Mouco, o Whindersson Nunes do Planalto.

Uma equipe toda formada por jovens sexagenários tem se alternado para conseguir dar conta do volume de gravações. No primeiro vídeo, em que aparece com o cabelo tingido de vermelho, Temer falou sobre reforma da Previdência, seus hábitos alimentares, e sobre coisas que ele não entende em relação à base aliada. “Eu não entendo por que não gostam da Cristiane Brasil!”, gritou. “Eu não entendo por que o Rocha Loures não pode carregar uma mala de dinheiro!”

Para o segundo vídeo, Temer já anunciou que vai contar com a participação especial de seu irmãozão, o ex-ministro Geddel Vieira Lima, que vai mergulhar numa banheira enchida com 51 milhões de reais. “E se a reforma aprovada for, meu cabelo, pintá-lo-ei de verde e amarelo!”, prometeu o youtuber, que já pensa em mudar o próprio nome para YouTemer.