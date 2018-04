No primeiro trimestre, total de trabalhadores com carteira assinada no setor privado caiu ao menor patamar já registrado.

O total de trabalhadores com carteira assinada no setor privado caiu ao menor patamar já registrado no primeiro trimestre na pesquisa Pnad Contínua, do IBGE, que teve início em 2012. E analistas começam a rever, para baixo, as projeções da criação de vagas formais este ano.

O Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (Ibre/FGV) reduziu de 700 mil para 500 mil sua previsão de criação de empregos formais este ano. “O PIB afeta a estimativa de geração de vagas, com certeza. A grosso modo, está havendo uma frustração de crescimento (da economia)”, disse o economista Fernando de Holanda Barbosa Filho, do Ibre/FGV.

Os desempenhos decepcionantes nos principais setores da economia – indústria, comércio e serviços – também levaram a Confederação Nacional do Comércio (CNC) a reduzir sua projeção de criação de empregos formais de 1,420 milhão para 1,380 milhão.

Mesmo assim, essas estimativas ainda são consideradas otimistas: as projeções de analistas consultados pelo Estadão/Broadcast apontam para a abertura média de 900 mil vagas formais. “O nível de atividade engasgou um pouco nesse primeiro trimestre. A expectativa era que engatasse a segunda marcha, mas não engatou ainda não”, disse Fabio Bentes, chefe da Divisão Econômica da CNC.

Embora as projeções para 2018 ainda sejam de geração de vagas, no período de um ano, segundo os dados do IBGE, o País perdeu 493 mil vagas formais. E o total de vagas com carteira assinada caiu a 32,9 milhões em março, o montante mais baixo da série histórica iniciada em 2012.

Para os analistas, uma recuperação mais forte do emprego está condicionada, além do desempenho do PIB, à melhora dos níveis de confiança do empresariado, investidores e consumidores, ao reaquecimento de setores importantes e intensivos em mão de obra e à ampla adoção de novas possibilidades de contratação oriundas da reforma trabalhista, entre outros fatores. Contudo, os especialistas apontam que tais variáveis estão hoje cercadas por incertezas, tanto econômicas quanto políticas.

Mas, apesar da frustração no curto prazo, para Bentes, da CNC, a percepção de melhora no mercado de trabalho no longo prazo ainda está garantida.

O diretor de Estudos e Políticas Macroeconômicas do Ipea, José Ronaldo de Castro Souza Junior, reconhece que a recuperação do mercado de trabalho pode ficar abaixo do esperado se o crescimento do PIB for menor que os 3% projetados pela instituição. “Mas não é o que a gente espera, porque até a atividade de começou a gerar vagas em março.”