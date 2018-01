A Expotã, Exposição de Guarantã do Norte/MT, é uma das maiores feiras de exposição do Norte do Estado, que a cada ano vem atraindo mais expositores e a população local e de toda a região que, vão para prestigiar os grandes shows nacionais e o rodeio em touros.

24ª Expotã acontecerá entre os dias 26 a 29 julho, na abertura dia 26, terá o show com o cantor Gustavo Lima, no dia 27 será a vez da população assistir Anselmo e Rafael, já no dia 28 será a vez de Pedro Paulo e Alex e encerrando no dia 29 a final do Circuito Mato-grossense de Rodeio.

No lançamento oficial, no último sábado (20/01), estiveram presentes além da nova diretoria eleita, também compareceram as entidades parceiras, como a Famato, Sindicato Rural, Rotary, Prefeitura e algumas empresas que já se manifestaram interesses em estarem patrocinando a festa.

Segundo o Presidente Jorge Huber, dentro de alguns dias as cartelas que além de dar direito as quatro noites de festas, também estará concorrendo a vários prêmios, já estará à venda. “O valor da cartela será o mesmo do ano passado, ou seja, o primeiro lote terá o valor de 80 reais”, informou o presidente da Acritã.