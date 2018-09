Em um belo jogo no Estádio Morada do Ouro em Peixoto de Azevedo, a equipe Guarantaense venceu a Moveis Galvan de Peixoto de Azevedo nos pênaltis e levou o título do Campeonato de Veteranos.

Em um jogo marcado pela rivalidade entre Peixoto de Azevedo e Guarantã do Norte, as duas equipes fizeram uma grande partida, com oportunidades pelos dois lados, com lances de alto nível.

Aço Norte abriu o placar com Sidnei, Bica empatou para Moveis Galvan, com empate a disputa foi para os pênaltis, Washinton e Igor perderam as penalidades para a equipe de Peixoto de Azevedo, Já os jogadores Guarantaenses acertaram as 04 penalidades cobradas e ganharam de 4 a 2 e assim conquistaram o título da competição.

Após o jogo houve a entrega das premiações, Moveis Galvan levou R$ 700,00, medalhas e troféu, Aço Norte, R$ 1.400,00, medalhas e troféu, artilheiro e goleiro foram da equipe Aço Norte, Sebinho, R$ 200,00 e medalha, goleiro Taffarel, R$ 200,00 e medalha.

O Chefe do Departamento de Esportes, Lenilton Mardine, agradeceu ao Prefeito Maurício e toda administração pelo apoio na competição, as equipes pela participação e parabenizou as duas que chegaram a final e em especial a equipe campeã e ainda destacou o trio de arbitragem, Dhioninha de Terra Nova do Norte e nas bandeiras, Marcão e Jhonatan de Peixoto de Azevedo.