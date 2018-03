Tweet no Twitter

Colisão fatal ocorreu nesta sexta-feira nas proximidades do Município de Sinop.

A aposentada Emília Holanda Pontes Rodrigues, 70 anos, morreu e deixou seu marido – sem nome divulgado – gravemente ferido em um acidente entre um veículo de passeio e uma carreta, nesta sexta-feira (16), na BR-163, em Sinop (500 km de Cuiabá).

Conforme informações da concessionária Rota do Oeste, que administra a rodovia, a idosa e o homem estavam no Ford Ecosport, com placas de Sinop, e ficaram presos às ferragens.

Os ocupantes do veículo de passeio foram resgatados ainda com vida pela ambulância da concessionária e encaminhados para o Hospital Regional da cidade.

No entanto, ainda no trajeto, a idosa não resistiu aos ferimentos e morreu.

A outra pessoa, que teria cerca de 60 anos, chegou à unidade de saúde em estado grave. Conforme assessoria do hospital, o homem estava com parada cardiorrespiratória, inconsciente e politraumatizado.

O motorista do veículo de carga saiu ileso e assinou termo de recusa de atendimento médico.

Conforme concessionária, o tráfego ficou interditado na pista que leva em direção ao sul do Estado, sendo o fluxo de veículos desviado para o acostamento. A pista já está liberada.