Um caminhoneiro morreu em um acidente ocorrido na BR-163, em Nova Mutum, a 269 km de Cuiabá, nesta quinta-feira (1º). Ele dirigia uma carreta que se envolveu no acidente com outros dois veículos de carga, no km 635.

Conforme a concessionária que administra a rodovia, uma carreta estava parada na pista, após uma pane mecânica, quando outra carreta, carregada com soja, conduzida pela vítima que morreu, bateu na traseira dela.

Com o impacto da colisão, o reboque da carreta dirigida pelo caminhoneiro parou sobre a pista contrária. Nisso, uma outra carreta que trafegava nessa outra pista bateu no reboque.

O motorista que morreu viajava na companhia da mulher e do filho. Ele morreu no local e as outras vítimas foram levadas para o Hospital de Nova Mutum.

Duas pessoas que estavam no terceiro veículo envolvido no acidente ficaram presas nas ferragens. Elas foram retiradas e levadas ao hospital.

O motorista da carreta que tinha parado na vida após defeito mecânico estava fora do veículo e saiu ileso.