Neste sábado (16), será realizado no Pavilhão da Igreja Matriz, a partir das 19h30, o Arraiá Uniflor. O evento, organizado pelos acadêmicos da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte, contará com com quadrilhas, comidas típica e muita música com a Dupla Sergio Jr e Camila!

Os acadêmicos convidam a população para participar desta festança!