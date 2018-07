Vagas são destinadas aos alunos de baixa renda familiar. Interessados têm até o dia 03 de agosto para se inscreverem.

Os estudantes que irão realizar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM 2018) tem uma oportunidade para se preparar para o exame. A Prefeitura de Cuiabá iniciou, nesta quinta-feira (19), o período de inscrições do processo de seleção para o preenchimento de vagas do Curso Preparatório Comunitário (CPC), ano letivo de 2018. A formação é uma complementação escolar feita na modalidade de Ensino à Distância (EAD) e conta com professores com vasta experiência e gabarito.

O curso é destinado para alunos com baixa renda familiar, a iniciativa conta com 1.200 vagas, que serão distribuídas em quatro turmas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), hospedado no portal oficial do CPC. Os interessados têm até o dia 03 de agosto para se inscreverem no programa, por meio do site www.cuiaba.mt.gov.br ou pelo aplicativo da Prefeitura, disponível apenas para o sistema operacional Android.

De acordo com a Prefeitura, para estar apto a se inscrever, é fundamental que o interessado esteja no 3º Ano do Ensino Médio ou curso equivalente, em escolas da rede pública ou privada, desde que seja bolsista, mediante a devida comprovação. Além disso, os candidatos que não possuírem formação de nível superior e não estiverem cursando alguma faculdade na data da inscrição do processo também podem pleitear um lugar no CPC. Para as pessoas com algum tipo de deficiência, 5% das 1.200 das vagas serão especialmente destinadas a esta fração.

Os alunos serão avaliados por uma seleção que compreenderá um questionário com 50 questões objetivas, que devem ser respondidas no ato da inscrição.

A primeira fase do resultado das inscrições deferidas será divulgada no próximo dia 06 de agosto. A segunda revelação será feita no dia 31 do mesmo mês. Após a divulgação da listagem, os aprovados deverão encaminhar uma fotocópia do seu RG e CPF para o e-mail contato@cpccuiaba.com.br.

A matrícula será efetivada para o período e horário ao qual o aluno se candidatou, sendo impossibilitada a execução das aulas em qualquer outro turno alternativo. Em casos em que o estudante for menor de 18 anos, o registro só poderá ser efetuado mediante a cópia do documento dos pais ou responsáveis.