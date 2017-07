O Rotary Clube de Guarantã do Norte e a Associação Brasileira dos Portadores de Hepatite, com o Apoio da Faculdade Uniflor e do Laboratório Exame, estarão realizando entre os dias 24 a 29 de julho a Campanha Mundial de Erradicação da Hepatite C, com a realização de testes para a Hepatite C gratuitos para pessoas com mais de 40 anos ou pessoas com tatuagem.

Esta campanha acontecerá a semana toda em todo Brasil e em diversas regiões do Planeta.

Em Guarantã do Norte, a coleta de sangue para a realização do teste será no Laboratório Exame unidade Centro, avenida Jatobá 999 e terá o apoio dos alunos de Enfermagem da Faculdade Uniflor dando suporte na coleta, nos seguintes horários: das 07:00 – 11:00 e das 13:00-17:00. Lembrando, será gratuito.