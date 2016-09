Mais de R$ 10,3 milhões foram repassados aos municípios por meio de convênios firmados com as prefeituras.

Dezessete cidades do extremo Norte de Mato Grosso já receberam R$ 45,5 milhões em recursos referentes ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab), do Estado. Além disso, mais de R$ 10,3 milhões foram repassados aos municípios por meio de convênios firmados com as prefeituras.

Segundo o titular da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra-MT), Marcelo Duarte, a equipe técnica da pasta irá promover frentes informativas sobre a região, além de atender prefeituras, lideranças e produtores das cidades.

“Esta ação é de extrema importância não só para nós da Sinfra, mas também para todas as secretarias. É uma forma de se aproximar mais do cidadão com serviços de relevância, além de sermos mais transparentes quanto ao serviço público”, frisou o secretário.

Além da distribuição do Fethab, a equipe da Sinfra vai abordar também os convênios firmados com as prefeituras da região, no intuito de garantir a boa trafegabilidade das rodovias e pontes. “Até o momento, foram repassados 610 toneladas de massa asfáltica e mais de 1,1 milhão de litros de óleo diesel. Em convênios, o Governo investiu mais de R$ 10,3 milhões às prefeituras municipais”, afirmou.

Rodovias

Por meio do Pró-Estradas, considerado o maior programa de obras rodoviárias da história de Mato Grosso, o Executivo Estadual já obteve bons resultados na região. Em manutenção e conservação de rodovias não pavimentadas, a Sinfra trabalhou em 1.479,08 quilômetros desde o primeiro ano de gestão.

Nos dois primeiros anos desde a eleição, o Governo Estadual construiu e reconstruiu 89,86 quilômetros de estradas na região. A expectativa é que este número aumente consideravelmente nos próximos meses. “Estamos trabalhando fortemente para que as obras sejam de extrema qualidade, como exige o governador”, salientou o secretário Marcelo Duarte.

Dentre as obras mais importantes estão a construção e reconstrução da MT-208. Dividido em quatro lotes, parte dos trabalhos já estão praticamente prontos, garantindo assim a qualidade do tráfego entre as cidades. “Atendendo a população de perto, tendo este contato ‘corpo a corpo’, a atual gestão desta Secretaria pode saber mais de perto quais são os anseios da população residente e, assim, tentar atender da melhor forma possível com os nossos serviços”, finalizou.

