Craque do Barcelona prestigia treino da equipe antes de jogo contra a Catalunha.

O craque Neymar fez uma visita à seleção brasileira de futsal nesta terça-feira. O jogador do Barcelona foi à última atividade da equipe na Cidade Esportiva Joan Gamper, principal CT da equipe catalã, antes do amistoso contra a Catalunha. O Brasil faz sua segunda partida contra a Catalunha nesta terça, às 18h30, horário de Brasília, no Pavelló Municipal Nord de Sabadell. O SporTV3 transmite.

– Desejo a vocês sorte e sucesso na temporada. Estou desde agora na torcida por ótimos resultados nas competições que estão por vir – disse o craque, que recebeu uma camisa personalizada das mãos do técnico PC de Oliveira.



Responsável pelo relacionamento internacional da Seleção Brasileira, Gabriel Dias, ex-jogador da seleção e do próprio Barcelona, festejou a visita do craque.

– É muito legal ter o reconhecimento de craques consagrados, principalmente por ele ter começado no futsal e entender as dificuldades da categoria. Ficamos lisonjeados com o apoio. Isso nos motiva demais, vamos trabalhar muito para fazer a seleção voltar ao lugar que merece – disse o dirigente.

A seleção brasileira de futsal encerra a sua intertemporada em Barcelona nesta terça-feira. Este é o segundo amistoso do Brasil contra os catalães. No domingo, a equipe comandada por PC Oliveira bateu os donos da casa por 4 a 0.

A seleção chegou a Barcelona no dia 23 de janeiro. Desde então, o time vinha treinando na Cidade Esportiva Joan Gamper, no município vizinho de San Joan Despí. O local é o principal centro de treinamento do Barcelona, clube onde atua Ferrão e o ala Dyego, ex-Joinville.