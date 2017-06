‘Sim, nós estamos separados’, afirmou o jogador em evento em SP. É o terceiro rompimento do agora ex-casal.

Neymar confirmou na noite desta quinta-feira o fim de seu namoro com a atriz Bruna Marquezine. É a terceira vez que o agora ex-casal se separa. O jogador do Barcelona e da seleção brasileira falou sobre o término ao chegar a um evento beneficente do Instituto Neymar Jr., em São Paulo.

Ao ser perguntado sobre o namoro, Neymar primeiro fez um desabafo: “É a última vez que eu vou falar de coisa pessoal, não gosto, não curto”. Em seguida, confirmou. “Sim, nós estamos separados por uma decisão de ambas as partes. É uma menina que admiro, torço muito pela felicidade dela, não só pessoal como profissional. Espero que ela seja muito feliz e é vida que segue. Faz parte. A gente termina bem, amigos, eu torço muito por ela, ela sabe muito bem disso”, disse o atacante, antes de ser escoltado por seus assessores para longe da área dos jornalistas.

Mesmo com o fim oficial do namoro, o jogador e a atriz (ainda) não apagaram as fotos um do outro de suas redes sociais.

Na semana passada, em clima de romance, o jogador e a atriz publicaram fotos e vídeos no Instagram em comemoração ao Dia dos Namorados. “Feliz dia pra todos os apaixonados, como nós. Te amo muito. Hoje e sempre”, escreveu Bruna na legenda de um vídeo em que aparecia beijando o namorado. “Never ending love” (Amor que nunca acaba), retribuiu Neymar na legenda de uma foto dos dois juntos.

Neymar e Bruna assumiram um namoro pela primeira vez em 2013 e terminaram em fevereiro de 2014. Eles reataram pouco depois, mas voltaram a colocar um ponto final na relação em agosto. O jogador e a atriz voltaram a se ver em 2016, durante a Rio-2016 e estavam juntos desde então.

(Com Gazeta Press)