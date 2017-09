O mês de setembro amanheceu embaixo de fumaça na cidade de Rondonópolis. Na manhã desta sexta-feira (01) em grupos de WhatsApp, moradores assustados, reclamam do mal cheiro. A informação é que possivelmente a fumaça seja de um incêndio na aldeia Tadarimana, que fica a 50 km de Rondonópolis. A assessoria do Corpo de Bombeiros informou que 20 bombeiros, dois caminhões de incêndio e duas caminhonetes, estão em direção ao local e contam com apoio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente (SEMMA).

As equipes vão fazer a análise do incêndio e verificar a estratégia de combate. Nesta terça-feira (29), a equipe também esteve por lá, para um combate de incêndio florestal, cerca de 15 indígenas deram apoio para combater o fogo. A equipe atuou com as caminhonetes Auto Rápido Florestal e com auxílio de uma van para transporte dos voluntários Bororo.

A aldeia se estende pelos municípios de Rondonópolis e Pedra Preta. As Terras Indígenas são consideradas as áreas de proteção com menor ocorrência de incêndios florestais, justamente pela resposta dos habitantes e pela cultura de baixo impacto ambiental.

Em breve mais informações