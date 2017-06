A próxima etapa do estadual de tênis será no mês de agosto em Cuiabá

Natália França supera Viviane Santos por dois sets a zero em final reprise na 2ª Classe Feminina, na 6ª Etapa do Circuito Estadual de Tênis de Mato Grosso, uma competição chancelada pela Federação Mato-grossense de Tênis (FMTT) e que foi realizada de 21 a 25 de junho, no Cuiabá Tênis Clube, em Cuiabá. Com o resultado, Natália avança do 2º para o 1º lugar do ranking mato-grossense de tênis e assume a liderança rumo ao título de campeã estadual de 2017.

Natália começa com vitória sobre Naiara Lima, depois vence Taisa Citrim nas semifinais e leva o troféu ao ganhar de Viviane Santos por dois sets a zero e parciais de 6-3 e 6-2. Uma final repeteco da 4ª Etapa do Circuito Estadual de Tênis, que foi realizada de 04 a 07 de maio, na Cia do Tênis, em Cuiabá, quando Natália França venceu Viviane Santos na final por dois sets a zero e parciais de 6-2 e 6-4. E a campeã promete começar a disputar em paralelo a 1ª Classe Feminina.

“Eu e Viviane temos um jogo parecido e equilibrado. É sempre bom jogar com ela. Nós somos as duas cabeças de chave da 2ª Classe e sempre nos encontramos nos torneios e competimos pela liderança. Ela era a líder e agora eu assumo a posição. E nós vamos para a 1ª Classe. Ela já disputou em paralelo a 1ª e a 2ª Classe e eu também farei na próxima etapa. Nessa não deu por incompatibilidade de agenda”, disse a tenista e advogada, Natália França.

Calendário

A 7ª Etapa do Circuito Estadual de Tênis será realizada de 23 a 27 de agosto, no Círculo Militar de Cuiabá, em Cuiabá, e depois haverá a 8ª Etapa no Sinop Tênis Clube, de 13 a 17 de setembro, em Sinop. E segue até a 12ª Etapa, chamada Master, de 06 a 10 de dezembro, em Cuiabá.