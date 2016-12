Gestos como esse mostram o quanto as pessoas ainda fazem o bem.

Os gestos de solidariedade neste Natal de 2016 ficou estampado nas ações de pessoas que tiraram um pouquinho do seu tempo para se dedicar em levar alegria para crianças.







Em Matupá a Drogaria Droganorte preparou kits com brinquedos e doces que foram distribuídos no Bairro União e Cidade Alta, além dos doces foi registrada a presença do Papai Noel.







Já alguns jovens se reuniram para distribuir doces para criançada da cidade de Matupá, eles distribuíram mais de 300 kits. O grupo que já atua a quatro anos em Matupá com o nome “Natal Já Acho Massa”.







Em Guarantã do Norte um grupo de amigos se reuniram e arrecadaram 1500 brinquedos e meia tonelada de carne, que foram distribuídos para crianças e famílias carentes do município.







Doaram carne para essa ação Rodrigo Danellon da Fazendo São Carlos, Paulo Polisel da fazenda Polisel, Tigrinho do Frigorífico Frialto e Chico Bore de Novo Mundo.



Os amigos Waldi Ribeiro, Yago Kihara, Juliana Mazzaro, Diogo Boiadeiro e Eduardo Mazzaro reuniram as famílias e seus amigos entorno de um natal mais solidário para as famílias de Guarantã do Norte.







