Para incentivar a formação de profissionais e o desenvolvimento de projetos inovadores na área de saneamento básico, a Nascentes do Xingu, empresa responsável pela gestão de 24 concessões de água e esgoto no estado de Mato Grosso, lançou nesta última segunda-feira (23.10), o Programa de Educação em Saneamento Básico, que concede bolsas ou auxílio para pesquisas de mestrado e doutorado.

O lançamento oficial foi realizado durante a solenidade de abertura da III Semana Acadêmica de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), campus de Cuiabá. O evento aconteceu no auditório Professor João Balduíno Curvo Neto, localizado na Faculdade de Arquitetura, Engenharia e Tecnologia (FAET) da UFMT e contou com a presença de docentes, pesquisadores, técnicos, estudantes e colaboradores da Nascentes do Xingu.

A iniciativa pioneira é voltada para estudantes de mestrado e doutorado que tenham aprovação em processo de seleção de programas de pós-graduação stricto sensu 2018/01, na Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat), para realizar pesquisas sobre assuntos relacionados ao avanço dos serviços de saneamento, meio ambiente, preservação ambiental e saúde pública.

Durante o lançamento, o diretor-presidente da Nascentes do Xingu, Julio Moreira, frisou que além de investir na ampliação dos serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto, a empresa investe também na educação e, acredita que este é o caminho para continuar crescendo em busca de soluções viáveis e necessárias para transformar a realidade do saneamento básico no estado. Ele ainda pontuou que o acesso universal ao saneamento é um desafio a ser alcançado e que é preciso despertar o protagonismo popular para transformações esperadas.

“O programa é um convite à participação educacional engajada, aberta ao diálogo e a reivindicação por estes direitos. É uma forma de fomentarmos pesquisas e trabalhos que incentivem os estudos sobre a necessidade destes serviços para a saúde pública e o desenvolvimento humano, começando pela educação transformadora, crítica, continuada e permanente”.

O coordenador da Semana Acadêmica, professor Msc. Tadeu José Figueiredo Latorraca, do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da UFMT, destacou que o lançamento do Programa de Educação em Saneamento Básico é um ato pioneiro de uma empresa que tem o interesse no desenvolvimento de pesquisas e estudos na área tecnológica e isso é muito gratificante para os alunos, professores e orientadores que vão trabalhar com bolsas de mestrado e doutorado.

“Devido a carência de recursos que demandam hoje as universidades federais no país, este programa é muito importante em função da dificuldade de encontrar no estado de Mato Grosso, empresas que têm esse interesse de trabalhar com a área acadêmica para desenvolver novas técnicas voltadas para o saneamento. Em nome dos nossos discentes e docentes só temos a agradecer pela iniciativa”, pontuou o professor.

Segundo o diretor de Programas de Pós-graduação da Unemat, professor doutor Claumir César Muniz, programas e projetos de pesquisa da iniciativa privada que objetivam ações voltadas para o mesmo fim são amplamente positivas e desejáveis pela instituição. “Amplamente presente no Estado, com seus 13 campus, a Unemat, agraciada por três bacias hidrográficas busca formar e capacitar recursos humanos nas diferentes áreas do conhecimento. O programa desenvolvido pela Nascentes do Xingu, em parceria com a Unemat, traz em suas linhas de formação, a manutenção e conservação dos recursos naturais. A Unemat aprecia as parcerias institucionais que reforcem a pesquisa, principalmente quando voltadas para a formação e qualificação discente, que oportuniza oferecer mão de obra especializada para Mato Grosso”.

Para concorrer à bolsa de estudo ou auxílio à pesquisa, o candidato terá que submeter a proposta baseada no tema “Pesquisa e desenvolvimento de estudos e tecnologias em saneamento básico voltados para ampliação do acesso e modernização dos sistemas de água e esgoto no estado de Mato Grosso”, especificado em vários linhas de pesquisas

Inscrições

As inscrições serão realizadas de 01 de março a 10 de abril de 2018. O edital, a ficha de inscrição, os princípios gerais e todos os documentos necessários para participar da Seleção 01/2018 do Programa de Educação em Saneamento Básico estão disponíveis no site www.nascentesdoxingu.com.br/educacaoemsaneamento

Para mais informações ou dúvidas sobre o programa mande um e-mail para educacaoemsaneamento@nascentesdoxingu.com.br ou ligue no 65 3318-0517