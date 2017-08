Tweet no Twitter

É o fim para qualquer mistério sobre o próximo smartphone da Samsung, o Galaxy Note 8. Nos últimos dias, imagens de todos os cantos do aparelho foram despejadas nas redes sociais. Agora, o leakster Evan Blass publicou as prováveis especificações técnicas do aparelho, não deixando mais nada para a Sammy revelar — na verdade, ainda a disponibilidade.

Se você quiser ver as imagens do Samsung Galaxy Note 8, clique aqui. Abaixo, você também vê algumas renderizações. Acompanhe agora a lista técnica do Galaxy Note 8:

Tela: 6,3″ Super AMOLED 18.5:9

Dimensões: 162.5 mm x 74.6 mm x 8.5 mm

Processador EUA: Qualcomm Snapdragon 835

Processador global: Exynos 8895

RAM: 6 GB

Note 8

Armazenamento interno: 64 GB expansíveis via microSD

Câmera traseira: sistema de câmera dupla com sensores de 12 MP (2x zoom óptico)

Câmera frontal: 8 megapixels e lentes f1.7 com autofoco

Bateria: 3.300 mAh (há carregamento wireless)

Conectividade e extras: USB Type-C e leitor de impressão digital traseiro

Cores: preto (midnight black), dourado (maple gold), cinza (orchid grey) e azul (deep sea blue)

Preço: US$ 900 (R$ 2,8 mil em conversão direta)

O evento de apresentação do Galaxy Note 8 deverá ocorrer nas próximas semanas, então fique ligado nesta página para não perder qualquer novidade.