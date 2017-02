Cantora participou do ‘De Cara’, da FM O DIA na noite desta quarta, 01 e contou como conheceu o piloto Lewis Hamilton, apontado como seu affair.

amosa pela autenticidade, Anitta provou, mais uma vez, que não tem papas na língua. Ela participou do programa ‘De Cara’, da Rádio FM O DIA, na noite desta quarta-feira, 01. Entre outros assuntos, ela falou como vai ser o seu carnaval, sobre a carreira e respondeu a perguntas de internautas sobre o início da sua carreira, quando ainda cantava na Furacão: “Trabalhei muito. Não precisei transar com ninguém para conseguir cantar e fazer sucesso”, disparou. “Qualquer mulher que faz sucesso as pessoas acham isso. Nada contra. Eu só especifiquei que eu não fiz isso, mas não tenho nada com que fez”.

Apesar de tentar desconversar, Anitta também respondeu a perguntas sobre como conheceu o piloto Lewis Hamilton, apontado como seu novo affair. “Não gosto muito de falar quando o assunto envolve outra pessoa”, disse. “Alguém perguntou a ele numa entrevista se ele me conhecia, ele disse que não e foi saber”.

A cantora falou ainda que nunca foi fotografada aos beijos em lugar público. “Não aqui no Brasil”, disse rindo. Recentemente, ela foi vista com o piloto no México e, apesar de não se estender sobre o assunto, riu quando um dos apresentadores disse que ela não se encontrou no país com Lewis por acaso.

Anitta falou também sobre sua carreira internacional. Ela disse que tem ido muito aos Estados Unidos para gravar músicas testes e estudar a legenda. “Nada que eu possa lançar”. A cantora escolheu um manager e um agente apra cuidar da sua carreira internacional e está sendo ‘cuidada’ pelos mesmos empresários que tomam conta da carreira de famosos como Lady Gaga.