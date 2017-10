Tweet no Twitter

O empresário Marco Antônio Teles, namorado de Zilu Camargo, teve sua prisão decretada por conta de atraso de pensão e pode ser detido a qualquer momento. As informações são do jornalista Leo Dias, do jornal “O Dia”.

A dívida passa de R$ 300 mil e, para não ser preso, ele deve pagar imediatamente R$ 92 mil. Todas as forças policiais foram avisadas de que Marco Antônio é procurado.

O processo de execução de alimentos, de 2014, corre na 3ª Vara Cível da comarca de Mauá, em São Paulo. A autora é a ex-mulher do empresário, a ex-jogadora de vôlei Flávia Fernanda de Lima.

Em setembro deste ano, Zilu anunciou o namoro por meio de uma postagem nas redes sociais e já desfila por aí com um anel de compromisso na mão direita.