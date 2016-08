Preso por corrupção há quase 1 ano e réu em 2 ações penais por ter integrado uma organização criminosa que cobrava propina de empresários, o ex-secretário de Fazenda, Pedro Nadaf, lançou suspeição contra seu ex-aliado, César Roberto Zílio, ex-secretário de Administração, outro integrante do esquema de corrupção desmantelado na Operação Sodoma.

Nadaf agora acusa Zílio de ter “sumido” com 539 cabeças de gado pertencentes a ele, mas que estavam numa fazenda de César Zílio. Em delação premiada firmada junto ao Ministério Público, Zílio revelou a existência de 714 animais de propriedade de Nadaf em sua fazenda. Os animais já foram leiloados para levantar dinheiro que será usado para ressarcir os cofres públicos. Nadaf afirma que, na verdade, ele tinha 1.253 animais na fazenda de Zílio.

Por sua vez, Nadaf revelou a divergência na quantidade de animais num requerimento protocolado em juízo numa ação de sequestro de bens movida pelo Ministério Público Estadual (MPE). Nos autos não consta o teor do requerimento, mas sugere que o ex-chefe da Casa Civil pediu à magistrada que mandasse Zílio explicar o paradeiro dos outros 539 animais.

A juíza Selma Rosane Santos Arruda negou o pedido e justificou que Pedro Nadaf ao alegar que nos seus controles, no mês de agosto de 2015, teria junto ao delator César Zílio a quantidade de 1.253 cabeças de gado, não trouxe aos autos qualquer documento comprobatório.

“Até porque, conforme se vê às fls. 36/38, o Requerente admite ter adquirido apenas 100 (cem) cabeças de gado. Ademais, quando intimado da avaliação dos semoventes, manifestou somente impugnando a avaliação do “bovino macho de idade de 5 a 12 meses”, nada falando no tocante à quantidade de seu rebanho”, pontua a magistrada ao indeferir o requerimento de Nadaf. Os animais foram leiloados no dia 2 de agosto. No processo não há informações sobre o valor arrecadado.

Os animais foram avaliados em R$ 1,2 milhão, valor que Pedro Nadaf contestou a avaliação feita sobre os animais com idade de 5 a 12 meses argumentando que valiam mais. Porém, Selma Rosane respondeu que a avaliação deveria ser mantida pois em consulta no site de cotações de commodities agrícolas indicados pela defesa de Nadaf foi possível constatar em junho deste ano que as reses de até 12 meses, em Cuiabá, estava avaliadas no valor estimado pelo oficial/avaliador: de R$ 1.2 mil.