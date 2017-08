Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

Durante a discussão a vítima desferiu uma tapa no rosto de Dayane, momento em que a mesma se apoderou de uma faca e golpeou a vítima no pescoço, que caiu sobre o solo.

Um jovem morreu após levar uma facada no pescoço na noite de sábado (26/08), por volta das 20h40min, na rua Marechal Rondon, bairro Centro Antigo em Peixoto de Azevedo.

Segundo informações da proprietária da residência onde ocorreu o fato, a mesma estava comemorando o aniversário de sua filha, onde a suspeita identificada como Dayane Reis Hipólito Araruna, estava desde cedo.

Após seu amasio identificado como Isaque dos Santos Morais de 22 anos, chegar do trabalho, o mesmo foi até a residência onde estava acontecendo à festa, momento em que a vítima e a suspeita começaram a discutir. Durante a discussão a vítima desferiu uma tapa no rosto de Dayane, momento em que a mesma se apoderou de uma faca e golpeou a vítima no pescoço, que caiu sobre o solo.

Após a ação a suspeita fugiu do local tomando rumo ignorado.

A Polícia Militar foi acionada, ao chegar ao local Isaque já estava caída sob o solo. A ambulância foi solicitada para socorrer a vítima, a qual foi encaminhada para o hospital com vida, porém não resistiu aos ferimentos e veio a óbito momentos depois.

A Polícia realizou rondas no intuito de localizar a suspeita, mas não obteve êxito. Até o momento Dayane continua foragida, a mesma poderá responder por homicídio doloso (quando a intenção de matar) onde pode pegar pena entre 6 a 20 anos de cadeia.

A Polícia Civil passa a investigar o caso.