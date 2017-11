Tweet no Twitter

Partilhar no Facebook

O fato aconteceu na tarde do último domingo (19/11), no bairro Cidade Nova em Guarantã do Norte.

Segundo informações, uma menina de 12 anos, chegou a sua residência, momento em que se deparou com uma mulher dentro da casa. A suspeita identificada como Suzielhe Soares Lara Mota de 25 anos, arrombou uma das janelas da casa, para conseguir acesso ao interior da residência.

Ao ser flagrada pela criança, a mulher começou a ameaça-la, posteriormente a suspeita fugiu, deixando os objetos roubados nos fundos da residência.

A Polícia Militar foi acionada, a qual fez rondas, onde conseguiu localizar a mesma nas proximidades de um bar. Quando a PM estava se aproximando, ela tentou empreender fuga, porém sem êxito.

Ela foi presa e encaminhada à delegacia e Polícia Civil, para as providencias necessárias.