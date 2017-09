Tweet no Twitter

Um mulher ficou ferida após sofer um acidente de trasito no começo da noite desta sexta-feira (15/09), na Av. Victor Fidélis Donini em Matupá.

Segundo informações, o condutor de um veículo Voyage de cor preta com placa de Goiânia-GO, estava adentrando na rua 09 do bairro Centro, quando acabou colidindo com uma motocicleta Biz de cor vermelha.

Após a colisão a motociclista que não foi identificada, caiu sobre o solo, ocasionando assim algumas escoriações pelo corpo. A mesma foi socorrida e encaminhada ao hospital, onde ficou sob cuidados médicos.

A Polícia Militar esteve no local averiguando as causas do acidente.