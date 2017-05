No último sábado (19/05) por volta das 12h30min, a policia militar de Guarantã do Norte/MT, recebeu uma denuncia na qual informava que na seção de produtos alimentícios do supermercado Del Moro, havia uma senhora detida pelos funcionários, pois os mesmos flagraram ela furtando alimentos. No último sábado (19/05) por volta das 12h30min, a policia militar de Guarantã do Norte/MT, recebeu uma denuncia na qual informava que na seção de produtos alimentícios do supermercado Del Moro, havia uma senhora detida pelos funcionários, pois os mesmos flagraram ela furtando alimentos.

De imediato os policiais se deslocaram ate o supermercado e ao conversar com o encarregado da seção, o mesmo relatou que a suspeita a dias estava sendo monitorada, pois foi verificado no sistema de monitoramento interno do supermercado que ela já teria cometido furto outras vezes, as imagens estão a disposição da justiça.

Neste sábado as câmeras flagraram o momento que a senhora Maria Vele Wegezin entrou no supermercado, e foi monitorada constando o momento do furto, posteriormente, ela ao sair, foi solicitado que a mesma abrisse a bolsa, então foi comprovado que as mercadorias estavam dentro de sua bolsa.

Foram furtados seis peças de carne, sendo uma maminha e cinco picanhas.