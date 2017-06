Tweet no Twitter

Foto: Ilustrativa

Um homem ficou ferido após discutir com sua esposa na noite de domingo (25), em um bar localizado no bairro Maranata em Guarantã do Norte.

A Polícia Militar foi acionada por testemunhas que presenciaram a cena, informando que no bar referido uma mulher e um homem estava discutindo.

Diante das informações a PM se deslocou até o local, onde constatou a veracidade do fato. Quando a PM chegou encontrou a vítima identidade com Francisco da conceição Pacheco de 43 anos, todo ensanguentado e com um corte na cabeça.

Segundo relatos da vítima, a mesma estava no estabelecimento em companhia de sua esposa identificada como Rosane da Silva de 28 anos, quando em determinado momento os dois começaram a discutir, por motivos de ciúmes.

Durante a discussão, Francisco teria agredido Rosane com palavras de baixo calão, momento em que a mesma se apoderou de uma garrafa de vidro e deferiu na cabeça da vítima, em seguida lhe atingiu com várias cadeiradas.

Após ouvir os depoimentos à Polícia encaminhou a vítima ao Hospital, para atendimento médico. Rosana foi detida e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil para as providencias que requer o caso.