O assalto ocorreu por volta das 06h50min na Avenida Rotary Internacional próximo ao Bairro Parque do Lago no município de Guarantã do Norte.

Segundo informações a vítima foi abordada por um homem em uma bicicleta, onde anunciou o assalto e exigiu que a vítima lhe entregasse o aparelho celular juntamente com sua bolsa com pertences pessoais.

Após toda a ação o suspeito fugiu tomando rumo ignorado. A Polícia foi acionada, porém o homem ainda não foi localizado.