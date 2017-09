Ela foi presa em flagrante com o veículo adulterado o chassi e ameaçou os PMs dentro da viatura.

Foi presa na tarde desta segunda-feira (11) Raissa Lorany Nascimento, 20, e Lívio Margotti, 30, com um veículo Fiat Strada roubado no bairro São Gonçalo III, em Cuiabá (MT). Raissa é esposa de Luciano Mariano da Silva, “Marreta” um dos líderes do Comando Vermelho (CV-MT) na Penitenciária Central do Estado (PCE).

A PM realizava rondas pelo bairro, quando viu o casal em atitudes suspeitas em uma residência. Os policiais notaram que Raissa fazia o uso de tornozeleira eletrônica e ao checarem viram que a mesma estava desligada desde o dia 10 de setembro.

No imóvel havia um veículo Fiat Strada todo empoeirado, a suspeita disse que teria nota fiscal do veículo, porém não apresentou aos militares. Em contato com a Delegacia Especializada Roubos e Furtos de Veículos Automotores (Derfva) a PM tomou conhecimento que o carro teria sido roubado no dia 24 de agosto de um caminhão cegonha que descarregava na Domani Veículos em Várzea Grande (Região metropolitana de Cuiabá).

Livio diante do flagrante informou aos militares que teria comprado o veículo em uma região conhecida como “Pedra” no bairro Dom Aquino e Raissa disse que somente pagou para que Lívio levasse o carro até a sua residência.

O casal foi encaminhado ao Cisc do bairro Planalto para a confecção do boletim de ocorrências e no trajeto ela ameaçou os PMs e disse que eles teriam que morrer, segundo consta no boletim de ocorrências.

Luciano Mariano da Silva

Marreta foi apontado como um dos líderes do Comando Vermelho que comandava roubos de carros de dentro do presídio na Operação Ares Vermelho, desencadeada pela Polícia Civil no dia 17 de agosto em Cuiabá.

A estimativa de lucro com os veículos roubados e furtados seria de R$ 1,2 milhão no curto tempo da investigação que aconteceu.

A Polícia Civil realizou uma investigação que durou cerca de três meses, e descobriu nesse período de tempo, 35 eventos criminosos envolvendo roubos de veículos, receptação e manobras financeiras de aberturas de contas para depósitos, transferências e saques de valores em bancos, além de ocultação e o comércio de veículos subtraídos e clonados.