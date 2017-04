Além de um longo casamento, Mayer e Vera têm uma filha, a atriz Julia Fajardo.

Apesar do caso de assédio sexual envolvendo o marido, José Mayer, a atriz e diretora Vera Fajardo não cogita se separar do ator. Foi o que ela disse ao colunista Leo Dias, do jornal O Dia. “Estamos casados há 45 anos. Estamos mais juntos do que nunca!”, disse Vera.

Além de um longo casamento, Mayer e Vera têm uma filha, a atriz Julia Fajardo. Em entrevista em outubro de 2015 a Ana Maria Braga, José Mayer definiu o casamento de mais de 40 anos como “uma construção” e Vera como “maravilhosa”. “Uma relação de 40 anos é uma obra de arte, uma tapeçaria, é um amontado de ganhos e perdas, vitórias, derrotas, ajustes, desajustes, é um bom combate. E é um aprimoramento, porque a parceria é uma bênção, e uma parceria que tem longevidade, que dura muito, alcança um nível de sabedoria, de experiência, que nos faz crescer.”

Na última semana, depois de negar ter assediado sexualmente a figurinista Susllem Tonani, que o denunciou em um blog, José Mayer admitiu ter agido mal e culpou a sua geração.