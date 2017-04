Tweet no Twitter

mulher foi presa e encaminhada para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil para as devidas providências.

O fato ocorreu na manhã desta quarta-feira (05-04) na BR- 163 em Matupá.

Segundo informações a mulher M. R. P. 56 anos seguia para a cidade de Redenção no Estado do Pará quando a Polícia Rodoviária Federal realizou a abordagem no ônibus que em revista a bagagem da mulher, localizou 2,6 kg de pasta base de cocaína.

