Na manhã da quarta-feira (10/05) uma viatura com o Sargento Roberto e o soldado Manica, estavam realizando ronda, na Avenida Dantes Martins, ao realizarem a prisão de um homem onde o mesmo levou os policiais até um local conhecido como Bar da Leidiane.

Ao chegar no local os policias realizaram o trabalho de identificação das pessoas que se encontravam no bar e ao puxar a ficha de uma mulher Jaiane Silva de Jesus (23 anos), descobriu que recai sobre a mesma um mandato de prisão, expedido no Estado do Pará, pela pratica de homicídio ocorrido em 02de dezembro de 2016.

Junto com a mulher a policia encontrou seis pedra de substancia análoga a pasta base de cocaína. Jaiane irá responder pelo homicídio e trafico de droga. A mesma foi conduzida para a Delegacia Judiciária de Policia Civil, onde ficou a disposição da justiça.