Uma mulher de 52 anos ateou fogo no marido, 43, na noite desta segunda-feira (25) enquanto ele dormia em sua casa, localizada no bairro Doutor Fábio Leite, em Cuiabá. A vítima teve 70% do corpo queimado e está internado no Pronto Socorro Municipal.

Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu por volta das 22h, quando a suspeita C.R.S. jogou um produto inflamável no corpo do esposo e ateou fogo enquanto ele dormia. As queimaduras atingiram mais de 70% do corpo de e R.M.S..

Uma equipe do Serviço Móvel de Atendimento Médico (Samu) fez o atendimento de primeiros socorros no local e encaminhou a vítima para o Pronto Socorro.

Populares relataram que a mulher fugiu do local após ter tentado matar o marido. Rondas foram feitas na região, mas a suspeita não foi encontrada.

O caso foi registrado na Central de Flagrantes e deve ser investigado pela Polícia Civil.