Mais que uma simples proteção para os celulares, as capinhas se tornaram um acessório visado por muitas pessoas, tendo em vista que elas conferem um visual diferente para o aparelho. Há modelos bem variados espalhados pelo mercado, incluindo aqueles com glitter – e são exatamente esses que estão causando alguns problemas por aí.

Segundo informações que estão correndo a rede, a fabricante de capinhas MixBin (que faz acessórios vendidos em lojas como a Victoria’s Secret e até mesmo na Amazon) teve que fazer um recall de 275 mil capas para iPhone por questões de segurança. Somadas, elas representam 24 modelos destinados ao iPhone 6, iPhone 6s e iPhone 7.

O problema nessa questão está no líquido que segura o glitter no interior da capinha, que aparentemente é um composto químico capaz de causar irritação e queimaduras permanentes caso entre em contato com a pele do cliente, algo que já foi relatado por algumas pessoas que compraram o acessório.

Em todo caso, a empresa solicita aos compradores para que levem seus acessórios até as lojas para receber um reembolso enquanto o caso é investigado.