As exportações de carne bovina de Mato Grosso em agosto atingiram 29,54 mil toneladas e gerara uma receita de US$ 125,66 milhões. Em relação ao mesmo mês do ano passado houve crescimento de 50,3% em volume e de 55,5% em receita. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira pelo Instituto Mato-grossense de Economia Aplicada (Imea) em seu informativo semanal.

O Imea observa que os números da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) mostram que em agosto Mato Grosso superou pela primeira vez o Estado de São Paulo como maior exportador de carne bovina. Os embarques paulistas em agosto somaram 28,53 mil toneladas e a receita atingiu US$ 131,9 milhões.

Ao analisar os números da Secex, os técnicos comentam que em agosto Mato Grosso exportou carne bovina para 40 países, “o que não era visto desde janeiro/2008, quando se exportou para 46 países”. Eles salientam que o aumento das exportações é benéfico, mas que é preciso ficar de olho em outro indicador.

Segundo eles, apesar de o preço da proteína ter evoluído nos últimos meses, nos últimos sete anos houve uma movimentação negativa do preço da carne mato-grossense, saindo de US$ 6.105/t em setembro/2011 para um patamar de US$ 4.400/t em agosto/2017, registrando uma desvalorização de 27,92%.

Eles explicam que ainda que a movimentação tenha sido influenciada pela desvalorização do real, a competitividade do Estado e a qualidade da carne oferecida já são consolidadas. “Cabe agora buscar outras medidas para agregação de valor, procurando ir além dos grandes volumes exportados”, dizem os analistas.