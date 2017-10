A mais recente “lista suja” do trabalho escravo divulgada pelo Ministério do Trabalho e Emprego aponta que o Estado tem seis fazendas na relação. Conforme dados do Governo Federal, 40 trabalhadores foram resgatados de situações de extrema precariedade. Em todo o país, foram contabilizados 68 empregadores.

A lista foi divulgada após um intervalo de dois anos e figura, entre os nomes dos proprietários de áreas, o do advogado e pecuarista Luiz Alfredo Feresin de Abreu,que é irmão da senadora Kátia Abreu (PMDB-TO). Pela listagem na área pertencente a ele, em Vila Rica, foram encontrados cinco trabalhadores.

Três dos casos apontados remontam ao ano de 2014, em Feliz Natal, Matupá e Itanhangá. Outros três são de 2016, registrados em Sorriso, Vila Rica e Paranatinga.

A análise dos dados aponta que as fazendas inseridas no cadastro atuam em atividades de carvoaria, criação de gado, garimpo e cultivo de soja.

A mais recente publicação foi divulgada na quinta-feira, 23, após dois anos de suspensão e após intensa batalha jurídica com decisão do ministro Alberto Bresciani, do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que derrubou a liminar que obrigava a União a publicar o cadastro de empresas autuadas pelo governo por submeter seus empregados a condições análogas à escravidão.

Confira os dados de empregadores de Mato Grosso e ano de inserção:

1) Clayton Grassioto

Gleba Lote 313b

Feliz Natal

8 trabalhadores

12/09/2014

2) JM Armazéns Gerais Ltda

Fazenda Colorado

Sorriso

4 trabalhadores

9/5/2016

3) João Fidelis Neto

Fazenda Boa Esperança

Matupá

15 trabalhadores

27/10/2014

4) Luiz Alfredo Feresin de Abreu

Fazendas Taiaçu, Roma e São Lucas

Vila Rica

5 trabalhadores

26/7/2016

5) Pedro Gomes Filho

Fazenda União III

Paranatinga

1 trabalhador

6) Terra Viva Carvão e Reflorestamento

Fazenda Alan

Itanhangá

7 trabalhadores

9/10/2014