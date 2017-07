Ação, segundo o movimento, é parte da Jornada Nacional de Lutas, em razão do Dia dos Trabalhadores Rurais nesta terça (25).

O MST (Movimento dos Trabalhadores sem Terra) divulgou nota, na manhã desta terça-feira (25), afirmando que invadiu uma série de fazendas ligadas a políticos e empresários investigados por corrupção. Entre elas, estão as propriedades de Ricardo Teixeira, ex-presidente da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), e do coronel João Baptista Lima, amigo do presidente Michel Temer (PMDB).

A ação, segundo o movimento, é parte da Jornada Nacional de Lutas, em razão do Dia dos Trabalhadores Rurais nesta terça (25). O lema é “corruptos, devolvam nossas terras!”.

O MST afirma ainda ter invadido as propriedades de Blairo Maggi, ministro da Agricultura, em Rondonópolis (MT), a base militar de Alcântara, no Maranhão, a sede do Incra (Instituto Nacional da Reforma Agrária) no Sergipe e uma fazenda no Paraná.

É a segunda vez que o MST age na fazenda de Lima. Em maio de 2016, eles foram à fazenda para “denunciar as conspirações golpistas de Temer”. Afirmam que, naquela ocasião, encontraram cartas endereçadas a Temer e materiais de sua campanha a deputado federal de 2006.

Oficialmente, a propriedade, batizada de fazenda Esmeralda, está registrada parte no nome de Lima (749,1 hectares) e parte (1.245,84 hectares) no nome da Argeplan, escritório de arquitetura e engenharia de que o coronel é sócio.

Procurada pela reportagem nesta manhã, a Polícia Militar de Duartina confirma que há uma ocorrência em andamento na fazenda, mas não informou detalhes sobre o caso. O movimento afirma que há 800 militantes no local.

Lima coordenou todas as campanhas de Temer ao Congresso, desde 1986. Foi assessor de Temer na Secretaria da Segurança Pública nos governos Franco Montoro (1983-1987) e Luiz Antônio Fleury Filho (1991-1995).

Hoje, é um dos principais investigados pela Polícia Federal nos inquéritos envolvendo o presidente.

Executivos da JBS afirmaram, em acordo de delação, que a empresa deu R$ 1 milhão nas mãos de Lima, em 2014, como parte de um suposto acordo feito entre Temer e Joesley Batista.

Em maio, durante a Operação Patmos, a PF encontrou no escritório da Argeplan documentos que reforçavam o elo do coronel com o peemedebista.

Havia registros de reforma de imóveis de familiares de Temer, envelopes com movimentações bancárias, programação de pagamento do escritório político de Temer e recortes de reportagens, publicadas em jornais e revistas, sobre corrupção e propina ligadas ao presidente.

A reportagem não conseguiu localizar o coronel até as 8h.

Teixeira

Ainda de acordo com o movimento, mais de 300 famílias ocuparam a fazenda de Ricardo Teixeira em Piraí, região do sul fluminense. Teixeira é acusado na Espanha e nos EUA de participar de um esquema de corrupção na venda de direitos dos jogos da seleção e de torneios internacionais.

Desde então, ele nunca mais deixou o Brasil temendo ser preso. De acordo com o MST, a máfia no futebol brasileiro é produto de exportação. Na nota, o movimento diz que Ricardo Teixeira não só desencadeou todo um sistema de estelionato sobre o futebol e lavagem de dinheiro no Brasil, segundo estimam procuradores do Ministério Público Federal, como sua expertise em corrupção no futebol é pauta do FBI e da polícia espanhola.

Nesta segunda (24), a Procuradoria-Geral da República pediu a transferência para o Brasil do procedimento penal instaurado na Espanha contra o dirigente, que comandou a CBF por mai de duas décadas.

O objetivo do órgão é ter acesso aos detalhes e provas da investigação espanhola para viabilizar uma investigação ao cartola no Brasil.

A fazenda Santa Rosa, de Teixeira, foi o elo entre o ex-presidente da CBF e a Ailanto Marketing, investigada por superfaturar amistoso da seleção com Portugal, em novembro de 2008.

A Ailanto pertence a Sandro Rosell, ex-presidente do Barcelona, preso desde maio na Espanha. O cartola espanhol é acusado de lavar dinheiro, entre outros crimes, em negociações envolvendo os direitos da seleção.

A Ailanto foi dona de uma empresa que tinha como endereço a fazenda de Teixeira. A VSV Agropecuária Empreendimentos Ltda arrendou a fazenda do cartola em 2008 e pagaria R$ 600 mil ao longo de cinco anos. O jogo foi bancado por R$ 8,5 milhões em dinheiro público. Segundo funcionários da fazenda, a VSV nunca trabalhou lá.