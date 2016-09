O Ministério Público Federal (MPF) denunciou nesta sexta-feira (16) oito suspeitos de envolvimento em atos de recrutamento e promoção de organização terrorista, identificada pela Operação Hashtag. Entre eles, Leonid el Kadre de Melo, de 32 anos, capturado na cidade de Comodoro, em Mato Grosso, no dia 24 de julho.

Leonid foi denunciado por crime de promoção de organização terrorista, associação criminosa, incentivo de crianças e adolescentes à prática de atos criminosos e recrutamento para organização terrorista.

Na época da prisão, ele foi apontado como responsável por planejar ações terroristas que poderiam ser executadas no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro durante as Olimpíadas.

Em e-mail enviado por Leonid a outros comparsas, consta que na fronteira do Brasil com a Bolívia poderia ser instalado um centro de treinamento terrorista.

A mensagem de Leonid, que estava morando no interior do Mato Grosso, para 10 pessoas foi interceptada pela Polícia Federal em fevereiro e desde então os envolvidos foram monitorados.

Leonid morava em Vila Bela da Santíssima Trindade. Ele já cumpriu pena de 18 anos e oito meses de prisão por homicídio e roubos qualificados. No perfil no Facebook, constava a informação de que era mecânico.

Na denúncia do MPF, o procurador da república Rafael Miron pede que todos os 8 suspeitos fiquem detidos preventivamente. O grupo está na Penitenciária Federal de Campo Grande (MS).

Veja todos os denunciados e os crimes

01 – Alisson Luan de Oliveira – promoção de organização terrorista, associação criminosa e incentivo de crianças e adolescentes à prática de atos criminosos

02 – Leonid El Kadre de Melo – promoção de organização terrorista, associação criminosa, incentivo de crianças e adolescentes à prática de atos criminosos e recrutamento para organização terrorista

03 – Oziris Moris Lundi dos Santos Azevedo – promoção de organização terrorista, associação criminosa e incentivo de crianças e adolescentes à prática de atos criminosos

04 – Israel Pedra Mesquita – promoção de organização terrorista, associação criminosa e incentivo de crianças e adolescentes à prática de atos criminosos

05 – Levi Ribeiro Fernandes de Jesus – promoção de organização terrorista e associação criminosa

06 – Hortêncio Yoshitake – promoção de organização terrorista, associação criminosa e incentivo de crianças e adolescentes à prática de atos criminosos

07 – Luís Gustavo de Oliveira – promoção de organização terrorista e associação criminosa

08 – Fernando Pinheiro Cabral – promoção de organização terrorista e associação criminosa

Relembre a operação

Mensagens de apoio aos últimos atentados do Estado Islâmico e tentativa de compra de armas entre brasileiros foram interceptadas, em redes sociais como Telegram e WhatsApp, pela Divisão de Antiterrorismo da Polícia Federal.

Com base na Lei Antiterrorismo sancionada, em março, pela ex-presidente Dilma Rousseff, a PF deflagrou a Operação Hashtag.

Segundo o Ministério da Justiça, alguns dos investigados na operação chegaram a fazer juramento virtual ao grupo terrorista, mas não tiveram contato com membros do Estado Islâmico. As autoridades brasileiras classificam o grupo como “célula absolutamente amadora”.

No começo do mês de junho, 10 suspeitos foram presos pela PF em 10 estados do país. No dia 22 de julho, o 11º suspeito foi pego. Todos foram levados ao presídio federal de Campo Grande, considerado de segurança máxima. (Com informações do Estadão)