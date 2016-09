O corpo será transladado para a cidade de Lontras, Santa Catarina.

O motorista Carlos Barcelos que foi encontrado sem vida dentro da cabina do caminhão um bitrem, na madrugada da quinta-feira (01/09), as margens da BR 163 próximo a Sinop. O caminhão estava carregado de milho e o destino da carga seria o estado do Paraná.

As primeiras informações dava conta de que o motorista Carlos seria morador de Guarantã do Norte/MT após levantamento, ficou confirmado que o mesmo estava residindo no município há pouco tempo e era casado com Cris Galindo.

A carreta em que Carlos trabalhava é de proprietário de Guarantã do Norte. Segundo informações o mesmo já apresentava quadro de depressão e possivelmente, este quadro tenha se agravado o que o levou o suicídio.

O corpo será transladado para a cidade de Lontras, Santa Catarina, pela funerária Sauer de Sinop, onde seus familiares residem.