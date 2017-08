Foram 15 dias de Aventura por quatro estados Brasileiros: Mato Grosso, Goiás, Tocantins e Bahia, além do Distrito Federal, totalizando 6.500 km.

Essa grande aventura começou a ser sonhada há 3 anos com o renomado motociclista Antônio, mais conhecido como “Andarilho da Amazônia”, de Rolim de Moura (RO), durante um bate papo com Marcelino sobre o sonho de conhecer, durante uma viagem de moto, o Jalapão, o “Deserto das Águas”. A partir de então foi despertado o interesse em pesquisar, planejar e executar a Expedição Jalapão.

No dia 15 de julho, às 4h da manhã, na cidade de Matupá (MT), o primeiro Aventureiro da Expedição Jalapão e também Integrante do Moto Grupo Aventureiro do Araguaia, Cristiano Schumaker, deu início à viagem e, montado em sua XT 660, seguiu até a cidade de Peixoto de Azevedo (MT), onde encontrou mais dois Aventureiros: Gabriel, em sua XRE 300 e Gerysmar, em sua Tenere 250. Os três seguiram juntos até a cidade de Barra do Garças, na divisa do estado de Mato Grosso com Goiás, onde encontraram com Marcelino em sua Fazer 250.

Os quatro motociclistas seguiram com o propósito de conhecer o temido e audacioso “Deserto das Águas”.

Passamos pela Chapada dos Guimaraes ( MT), praias no rio Araguaia, em Barra do Garças (MT), pela cidade de Goiás, terra natal da famosa Cora Coralina, com seu maravilhoso museu e memorial, conhecemos o Museu Rodas do Tempo em Pirenópolis (GO) e acampamos no lindíssimo Salto de Corumbá em Corumbá de Goiás (GO), onde também existe uma gruta seguida por um cânion muito interessantes.

Passamos também pela vila de São Jorge em Alto Paraiso (GO) para conhecer a Chapada dos Veadeiros, onde nos refrescamos nas águas geladas do Vale da Lua e no conjunto de 10 cachoeiras no Clube e Camping Cachoeira dos Cristais.

A expedição continuou rumo à Chapada da Natividade, onde encontramos paredões incríveis e mirantes e passamos horas a admirar as belezas que existem naquela região.

No fim do sétimo dia de viagem estávamos em Ponte Alta do Tocantins (TO) “Portal do Jalapão”. Curtimos um pouco a praia do Tamburi e partimos rumo para o Off Road mais bruto que nós quatro já passamos até então.

Foram cinco dias de aventura somente no Parque Estadual do Jalapão, nas regiões de Ponte Alta do Tocantins, Novo Acordo, Lizarda, São Felix do Tocantins e Mateiros.

Os Fervedouros são incríveis, cada um com sua beleza impar. As cachoeiras com suas águas geladas afugenta o calor exaustivo em cima das motos. As serras e chapadões com um cerrado sofrido com as queimadas vêm lutando para manter as belezas que o homem insiste em destruir.

Encerramos com um maravilhoso passeio nas dunas do Jalapão para ver o pôr do sol, que por uma fração de segundos deu um espetáculo em meio aos paredões da serra do Espirito Santo.

Uma viagem para ser eternizada em nossas mentes. Nossos relatos, fotos e vídeos não conseguirão jamais descrever a metade dos que vivemos ali. Conviver com famílias que com o pouco que possuem, te oferecem tudo o que tem sem querer nada em troca e quando insistimos em pagar é possível ver o semblante delas se entristecer com a nossa ousadia. Perceber que no meio do nada uma informação de quem realmente conhece e ama o lugar que vive, vale mais que qualquer pesquisa, mapa ou guia turístico contratado, pois você agrega não somente conhecimento, mas também valores a si mesmo.

Seguimos no dia 27 rumo ao Brasília Moto Week, passando pelo estado da Bahia. Revimos amigos, fizemos novos, conhecemos lugares e praticamos o melhor do moto turismo.

No dia 31 de julho, conforme o planejamento, os quatro Aventureiros chegaram a suas casas com a maravilhosa sensação de dever cumprido. Todos, sem nenhum machucado, mesmo com os vários tombos nos areões do bruto Jalapão.